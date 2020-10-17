根據氣象局資料顯示，明(18)日天氣仍受到東北風的影響，且雨勢會更加明顯，尤以桃園以北及東半部易有局部降雨；其中大臺北山區、基隆北海岸及宜花地區有局部大雨或豪雨發生的機率，至於其他地區則維持多雲到晴的天氣，午後南部地區及中部山區需留意熱對流發展的情形。

今日清晨北臺灣及東半部地區再度出現明顯雨勢，其中宜蘭地區更出現短時大豪雨，據氣象局資料說明，近期天氣型態都受到東北風影響，降雨則以桃園以北、東半部地區為主，氣溫也較涼；中南部地區大多為多雲到晴，需留意日夜溫差。此外，東北風偏強，沿海易有強陣風。

到了下周一水氣仍多，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區降雨持續且明顯；桃園以北及臺東地區有局部短暫雨，午後南部地區及中部山區局部短暫陣雨。下周二～六(20日至24日)水氣稍微減少，但基隆北海岸及東北部仍有短暫雨，而桃園以北及花東地區也有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

臉書專頁「天氣風險WeatherRisk」也針對菲律賓東方擾動做出說明，氣象主播彭啟明表示，南邊的低壓系統也慢慢發展當中，不排除後續會有熱帶低壓或颱風在南海到菲律賓一帶發生的機會，是否又有可能帶來水氣，配合東北風引發局部強降雨的狀況還有待觀察。

(中時新聞網)