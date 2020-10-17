會場周邊也規劃「桃青志工一日特展｣，以青年志工為主題，展現主題營隊、線上服務計畫、新手村培訓計畫、國際志工等成果。。（黃婉婷攝）

桃園市政府青年局17日舉行第3屆桃園時代青年行動家表揚典禮，從「社會關懷」、「永續發展」、「群力造夢」3大領域共111組參賽者中，選出28組青年行動家及「青年志工線上服務計畫」共10組表現優異的青年志工，並辦理交流、志工短講及桃青志工一日特展，提供現場民眾與青年互相交流及呈現豐碩成果的機會。

本次獎項用意在於鼓勵青年勇於創新、不畏艱難，用行動關注公共議題，如獲選「社會關懷行動家」的鄒佳晶，身為菲律賓新移民二代，曾因社會大眾刻板印象而隱瞞身分，後在成長過程中慢慢找回身分認同，決心用影像作品為社會大眾破除刻板印象，使台灣環境更加友善。

此外，今年因疫情衝擊，青年局將志願服務改為線上化，首創「青年志工線上服務計畫」，鼓勵青年透過文字、圖像或影音短片，再於自身社群平台分享推廣，共產生2630次服務行動，顯見網路社群的極大影響力。其中，獲得服務累計獎、品質獎及人氣獎共10名的優異線上志工，也同樣於今日現場接受表揚。

典禮也邀請到第58屆十大傑出青年社會服務類得獎者、國際技能發展協會執行長黃偉翔進行分享，談談深耕技職教育、如何用技能做公益。會場周邊也規劃｢志動志發，從心出發－桃青志工一日特展｣，以青年志工為主題，展現主題營隊、線上服務計畫、新手村培訓計畫、國際志工等成果。

(中時 )