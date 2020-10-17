家中長輩如果喜歡逛菜市場，經常可以收到意外的禮物，一般像是街邊美食、零食，或是湊幾件百元的上衣、內衣褲等，除了可以滿足婆媽們的購物樂趣，也是對兒女們的愛，一名網友在臉書分享「媽媽的愛」，只是當他收到衣服，突然覺得好尷尬，不知道怎麼跟媽媽解釋。

這名男網友在臉書社團「爆怨公社」分享一張照片，表示媽媽去逛菜市場時，「看到有人在賣衣服一件50塊」，因此順手買了一件給男網友，原PO也不禁稱讚「天下父母心」，只是這件衣服上面印著知名成人A片網站《Pornhub》的字樣，讓原PO嘆只能「一臉尷尬收下，不好意思跟媽媽解釋什麼」。

男網友收到媽媽買的《Pornhub》字樣衣服(圖片取自/爆怨公社)

文章曝光後大票網友笑翻，留言表示「媽媽應該是老司機」、「其實你不需要向媽媽解釋」、「媽媽知道你愛看」、「媽媽是黃金會員才有衣服，不好意思才說是菜市場買的」、「媽媽很懂你」、「暗示你身體要顧」。

除了許多幽默歪樓留言，更多網友敲碗想知道知菜市場在哪，認為一件50元的《Pornhub》上衣實在太便宜，找人團購都划算，「我老公想要」、「名牌服飾耶」、「穿上去獲得男性同胞的尊敬」、「這件上衣無價，請好好保存」。

(中時新聞網)