三倍券上路3個月，最新領取率已達96.8％，但仍有74萬人未領。已經領取的民眾，仍有近2成尚未使用，經濟部提醒民眾，把握最後2個多月時間領取，並及早消費。

三倍券7月15日上路，多數民眾趕請領，當時超商與郵局都大排長龍。不過1個月後，領用去化大半，目前人數已呈停滯。根據經濟部統計，三倍券紙本領取人數達2103萬人，綁定數位近180萬人，合計有2283萬人，已占總人口2357萬人的96.8％，僅剩下74萬人至今未領取。

回顧2009年前總統馬英九的3600元消費券政策，最終領取率是99.4％，僅0.6％、約13.5萬人未領。雖然三倍券領取是到12月31日止，尚有充足時間，不過因為有意願的人都已出爐，後續領取人數呈現零星狀況，即便年底能衝出一小波，幾可確定領取率也會輸給消費券。

而已經領取的民眾，目前仍有一定比例尚未花掉。經濟部統計，行動支付、信用卡的數位綁定，已經滿額消費3000元的有140萬人，比例77％。紙本部分，商家收取後已經向銀行兌領的金額有464億，占比73％，等於約有2成多的人尚未使用。

不過官員說，由於有商家是累積一定數目或一周兌換一次，因此實際紙本券未消費比例應不及2成，提醒民眾儘快使用。

對於三倍券振興經濟效果？經濟部官員說，從近幾個月零售營業額統計呈現V型反轉，可看出三倍券已有刺激消費。至於實際對GDP貢獻，國發會已經委託中經院等研究機構，要等年底活動結束後才能展開試算評估。

(中時 )