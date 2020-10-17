東明相17日出席「2020無限影展」開幕首映會，活動上也放映改編真人真事的勵志港片《獅子山上》，讓東明相看完感觸良多，他說：「常常會被電影裡的一句話就鼓勵到，或是去思考更多，這也是我喜歡看許多不同類型電影的原因」。從小聽力受損的東明相坦承，聽損被標籤化所帶來的問題，常常讓自己無所適從，也沒有反抗的餘地，「但我不想因為這樣而被人擅自決定未來！」

他在進入演藝圈之後，更是無法接受自己的努力被評為「只是運氣好」，感嘆說道：「要『繼續』或『放棄』的念頭，其實一直不停地在腦海中打轉。」 被問及怎麼化解深陷低潮時的心情，演員身兼畫家身分的東明相則說：「就是要『轉念』，透過藝術創作來發聲，把想說的話都放進作品裡，來調整自己的心態。」

影展開幕片《獅子山上》為台灣首映，以香港包山王暨亞洲冠軍攀石運動員黎志偉的真實故事改編，黎志偉則擔任本片監製。故事描述因交通意外，導致下半身癱瘓的攀岩運動員紀大偉，失去了工作與生活的能力；在妻子及家人的鼓勵下，回到熟悉的攀石領域重新振作，憑一輛輪椅與一雙手，重登獅子山上。東明相表示：「影片中呈現很多關於身障者的現實問題，也很佩服主角沒有因此就停下腳步，反而奮鬥到底，完成了不可能的任務！」

「2020無限影展」以身心障礙者影片為主題，從10月17日起至11月15日在三創生活園區、喜樂時代影城南港店放映。

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