樂天桃猿賽前變陣，拉上數位新秀上場，馬傑森、林澤彬都在生涯初登板敲生涯首安，中信兄弟周思齊與馬傑森有一段「獎學金」情誼，此戰開轟繞壘時，特地與馬傑森擊掌，周思齊賽後不忘稱讚對手新秀相當不錯，甚至預言未來10年會很強。

桃猿派出21歲新秀下勾投手張喜凱登板，他主投5局壓制兄弟打線，只被敲2安、無失分，退場時是勝投候選人，周思齊在賽後說，「喜凱丟很好耶！他名字很快樂啊，很久沒有這種下勾式投手，他丟得很好。」

此外馬傑森、林澤彬都是生涯首度上一軍，兩人雙雙在首打席就敲安，林澤彬更打進桃猿此戰唯一1分。周思齊因為創立「球芽基金」曾資助過馬傑森，兩人結下一段緣分，賽前才說想上二壘跟他相見歡，「開轟繞壘時有跟他擊個掌，但沒時間多聊，後來上二壘時有問他會不會緊張，他說有一點，不過敲出安打後就還好了。」

看見桃猿新秀表現出色，周思齊甚至大膽預言，「桃猿未來10年會很強，他們的選手都不錯，像是投手、二游，還有楊瑞承也不錯，當然我們也不差，未來會是很難纏的對手。」

周思齊這發3分炮不只逆轉局面，也是他本季第21號全壘打，追平生涯單季最多轟，賽後表示他沒有追求全壘打數，只要進到設定好的好球帶就全力攻擊，不過今年機會確實比較多。

2局下樂天桃猿馬傑森生涯初登場就擊出首安。（范揚光攝

2局下樂天桃猿林澤彬擊出生涯首安首打點。（范揚光攝）

(中時 )