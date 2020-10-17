社會局帶領10多位新住民前往卯澳社區小旅行，參觀當地石頭屋、利洋宮、浮球公園和彩繪海堤，並實地採勘海女文化。（新北市社會局提供／陳彩玲新北傳真）

韓國濟州島、日本琉球當地有「海女」文化，2016年韓國濟州「海女」文化更被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產，位在新北市最東北端的貢寮區卯澳社區僅存10幾位年逾七旬的海女，新北市政府正透過「性平陪根」計畫，保存這項珍貴的文化資產。

社會局長張錦麗表示，市府推動性別平等政策，從新北性平年、性平生活年到性平陪根計畫，盤點29區公所提出當地性平亮點，像是平溪有菁桐女路、「礦男煤女」特展，記錄當地煤礦產業和女性奮鬥的連結；雙溪有幸福迴廊、荷舉彩虹旗、性平友善廁所等；土城有創新女子車鼓陣；貢寮區公所則提出「典藏貢寮海女文化」。

卯澳社區發展協會總幹事吳文益指出，卯澳社區、馬崗漁村雖只是一個最偏東北的漁村，但在市府和中央的挹注下，市府相關局處也以地方創生、社區營造、特色觀光、社區小旅行等多方支援，加上海洋大學師生的指導，使當地充滿漁村的風采和魅力，目前當地就有8間食堂、13家咖啡店，加上卯澳海洋驛站，民眾可以前來體驗「海女文化一日遊」，10人即可成團，

吳文益說，「整個馬崗潮間帶是漁民的大冰箱，也是取之不盡的寶藏！」因為一年四季都盛產魚、貝類，還有各式的髮菜、鹿角菜、紫菜、茶米菜、石花菜等，至於海女，最興盛時曾有30多位，目前僅剩10多位，多半呈退休狀態，僅剩觀光客來訪時下海解說。

日前社會局專委林坤宗和貢寮區新住民關懷協會理事長錢麗英，帶領10多位新住民前往卯澳社區小旅行，參觀當地石頭屋、利洋宮、浮球公園和彩繪海堤，並實地採勘海女文化。

(中時 )