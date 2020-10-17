向北市新生南路三段上的「保護傘」餐廳潑糞的莫姓男子被台北地方法院裁准羈押禁見，主要原因竟是「錢」，法院認為莫男的犯罪動機是金錢誘惑，日後可能因經濟困窘或金錢誘惑，再次鋌而走險犯罪，而且他刪除手機通聯紀錄等湮證行為，犯罪嫌疑重大有逃亡、湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，所以裁准羈押禁見。

北院認為，莫男坦白承認自己涉犯傷害、恐嚇、毀損、公然侮辱的犯罪行為，足認犯罪嫌疑重大。而且他在警詢時就共犯的陳述前後不一，又有刪除通聯紀錄、丟棄犯案時所穿衣物及犯案的水桶；犯案時戴口罩、遮掩面容，犯案後又湮滅證據，有事實足認被告有逃亡、湮滅證據、勾串共犯或證人之虞。

最重要的是，北院認為，莫男與保護傘餐廳及員工原本沒有任何個人恩怨，純粹是為了金錢誘惑犯案，所以他對自己行為守法、避免犯罪的自我約束能力不高，目前又沒有穩定收入，很容易因為貪圖賺取報酬而犯罪，日後因經濟困窘或金錢誘惑等因素，再次受他人蠱惑，鋌而走險犯罪高於一般人，所以被告有反覆實行同一犯罪即傷害、恐嚇犯行之虞。

北院綜合這些理由，認定沒有羈押外的替代手段可以確保莫男不會逃亡、湮滅證據、勾串共犯或證人、再犯傷害或恐嚇等罪，所以裁准羈押並禁止接見通信。

(中時 )