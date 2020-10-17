數個挺核公民團體今(17)日集結於貢寮核四廠大門，透過直播表達不解與憤怒的心聲。他們批評政府無視人民已公投反對非核家園，以及政府在核四公投前，就跳過程序急著送出核四燃料棒的霸道。

氣候先鋒者聯盟的楊家法表示，他們選擇在龍門電廠前集結，並不是要向台電或核四廠抗議，他反而很感謝台電同仁將電廠保持在非常良好的狀態，為重啟做了充足的準備，所以今天其實是想要向核四廠致意。他指出，「政府的錯誤能源政策才是始作俑者，恣意作廢三千億的人民資產，是債留子孫的作為」，急著送出燃料棒，更是浪費民脂民膏，無法令人理解的行動。

媽媽挺核聯盟的Jessica認為，核四公投前人民有知的權利，開放參觀核四更是政府該做的事情，核四廠一號機已實質完工，並通過系統試運轉測試，二號機完工超過95%。機組保存情況良好的資訊，應該公開讓民眾看到，好在明年投票時做出正確的決定。

就讀東華大學環境學系的侯同學表示，學校附近被民眾認為是高污染產業的水泥及紙漿廠，都大方讓民眾參觀，建廠時特別重視環境保護的核四廠，更不應該害怕讓民眾參觀。

挺核公民團體張貼標語推動核四公投，主張啟用核四。(圖/氣候先鋒者聯盟)

正宗諾努客的版主Cory表示，核四廠地質條件遠優於日本福島核電廠，核廢料的體積更是不佔空間且可以嚴密封存。相對於火力發電所產生的廢物發散在環境中及人體內，核電與核四廠對台灣對抗全球暖化都是不可或缺的存在。「明年8月28日的重啟核四公投，一定要投同意票，拯救台灣的乾淨能源。」

這場活動集結了從基隆、台北、桃園、台中趕來的挺核民眾，除了有生了三個孩子的年輕媽媽，也有很多是平凡的上班族，大家都關注自己及下一代的健康與環境品質。另外，民進黨立委顧問楊木火特地提前掛上反核四的布條，活動開始時也堅持不取下，甚至意圖挑釁製造衝突博取版面，經警方規勸才離開。

或許反核人士忘記數年前衝撞核四保警致死的事件，是台灣使用核電至今唯一的死亡案例。國際科學報告顯示，日本福島大量民眾死於地震和海嘯，卻無人因為核災輻射而死亡或罹癌。缺乏科學根據的反核利益團體，或許是比核電爭議更具危險性的存在。

(中時新聞網)