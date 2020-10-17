共機近期頻頻擾台，讓台海局勢變化莫測，對於兩岸若擦槍走火，台灣民眾會不會願意為了保衛家園上戰場，以及大陸是否真有可能攻台等議題。有臉書粉專親自做街頭民調，「兩岸開戰，台灣打得贏嗎？」，卻有路人表示，打不贏，但台灣能擋10天，並解釋原因。

臉書粉專「鷹之眼」16日貼出一支關於「台海是否可能開戰」的街訪影片，主要訪問4題。第一，關於「我國國名正確名稱為何？」，不少人第一反應是台灣，但主持人提醒，「台灣是地名」，大家馬上想起來，「中華民國」，且大家幾乎無一例外。

第二，對於「你覺得中國(大陸)有可能打過來嗎？」，有位男性民眾表示，「有可能，但是比例不高，因為兩岸都是同種血脈，大家都是一家人，兩岸一家親」。有位正妹受訪表示，「現在的總統上任之後，有可能」，被問及原因，該名正妹表示，「因為馬英九外交做比較好」。

另一位回答「不會」的男性民眾則表示，「要打早就打過來了，這是台灣民進黨在炒新聞」。也有正妹表示，「機率不大」、「這不是遲早的事嗎？」。也有受訪情侶檔表示，「很難，但我相信我們國軍」(該男子是職業軍人)。從受訪影片中可見，有不少人認為「大陸不會打過來」。

第三，對於，「台海若開戰，美國會派兵來援嗎？」，受訪正妹表示，美國可能不想把場面搞太難看，所以有一半可能會來。也有民眾表示，台灣幾乎每年都跟美國買武器，保護費都繳了，應該有一半機率會來，他也解釋，另一半原因，是因為可能保護費繳得不夠多。

認為「會救」的民眾則認為，「從利益角度出發，美國是有可能會派兵的，但前提是台灣要有能交換的東西，美國不可能毫無利益就派兵幫台灣」。也有女性民眾表示，「台灣地理位置很重要，美國不會不管」。

認為「不會」的民眾表示，「台灣距離美國這麼遠，台灣被打，到底關美國什麼事？」、「美國沒有必要為了台灣去跟中國大陸造成明確對立」。一位正妹則表示，「美國跟台灣雖然有經濟上來往，但跟中國大陸經濟來往更大，美國不會放棄這麼大的市場」。也有民眾以美國的兩黨總統候選人做劃分，「若是川普就會來救，拜登因立場親陸，就不會來救」。

第四，最核心的問題，關於「兩岸開戰，台灣打得贏嗎？你會不會上戰場？」，女性民眾表示「打不贏，不會上戰場，不願意讓男友去」。另一位男性則表示，「應該說，雖然打不贏，但能擋10天」，主持人好奇10天是怎麼推算出來的？該男子表示「用微積分＋開根號，得出的結論就是10天」。

(中時新聞網)