台南新市區大營里今天早上8點13分傳出挖斷瓦斯管線意外，台南市消防局接獲報案後已先派出新市、善化、南科、新化中隊共8車14人前往救援，現場爆炸引起大火，3人有一度至二度燒燙傷，消防人員緊急送往醫院治療，現場經瓦斯公司關閉閥門，火勢於11點39分撲滅。

據了解，新市區大營里台1線正進行道路施工，外包商怪手工人不慎挖破瓦斯管線導致火災。現場冒出熊熊火光與瓦斯味嚇壞路人。

這起意外也造成3名工人受傷，41歲王男背部燒燙傷二度1％燒燙傷；60歲郭男手、背部二度20％燒燙傷，送永康奇美治療。另一名45歲工人雙手臂45％一至二度燒燙傷，臉、後背也有二度1-2％，送成大治療。

台南新市區大營里今天早上8點13分傳出挖斷瓦斯管線意外（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真）

消防人員於現場以水霧降溫滅火，台南市善化警分局也在台1線實施交通管制以維護民眾安全。在瓦斯公司10點關閉現場南北兩處閥門後，火勢在11點39分撲滅。

瓦斯公司下午留在現場處理破損管路，施做臨時閥門，區隔破損管線，讓後段用戶不致受到影響，消防人員也留在現場戒護，直到下午2點多才撤離，18日將再回現場調查火災發生原因。

(中時 )