歐洲新冠肺炎疫情急速升溫，新增確診案例已經超越美國，國際信評機構標普全球（S＆P Global）警告，第二波全球降評可能包含主要經濟體。

世界衛生組織（WHO）表示，歐洲的疫情令人擔心，不僅是確診人數激增，住院和進加護病房的患者也一併上揚。

歐洲新冠肺炎新增確診案例經人口調整後，已經超越美國。以7日確診數據平均計算，歐洲每100萬人有187起新增案例，高於美國的162起。

美國財經媒體CNBC依據約翰霍普金斯大學的數據進行分析，發現整體歐洲（涵蓋歐盟27國與英國）每日平均約增加9.7萬起新案例，較前一周激增44％。

鑑於入秋之後疫情加劇，標普全球警告，部分主要經濟體可能在接下來幾個月的第二波修正評等行動中遭到降評，或是收到降評警告。

標普主權部門主管席弗阿雷瓦洛（Roberto Sifon-Arevalo）指出，政府支援衛生系統、企業和勞工的龐大成本，導致部分國家財務惡化。

部分國家的負債占國內生產毛額（GDP）比重急速增加15至20個百分點，這通常需要4至5年的累積，卻在不到1年產生，且政府計畫在未來3至5年增加支出，皆是影響信評的原因。

2020年標普已經調降將近60個國家的評等，或下修信評展望，其中只有極少數是信評等級較高的富國。

目前約有31個國家被標普列為負向展望，約占整體的四分之一，一旦被列入負向展望名單，大多都躲不了降評的命運。展望為負向的大型經濟體包括擁有3A評等的澳洲，A級的西班牙，BBB級的義大利和墨西哥。

值得一提的是，穆迪基於疫情升溫和脫歐不確定性揚升，已在16日調降英國債信評等，由「Aa2」調降至「Aa3」。

(工商 )