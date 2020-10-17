中國海事局今天公告，解放軍明天起一連兩天在海南島西部部分海域進行實彈射擊訓練，期間禁止駛入相關海域。根據公布的座標，演習具體位置在北部灣。
據中國海事局官網，具體時間為18至19日每天上午6時至晚間7時，在19 43.00，108 54.00；19 51.50，109 01.00；20 10.00，108 47.33；19 53.00，108 32.50等諸點連線水域內進行實彈射擊訓練，禁止進入。
美國海軍太平洋艦隊前一天發布新聞稿指出，尼米茲級核子動力航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）及所屬的打擊群今年第3度部署於南海。
新聞稿表示，這次部署的目標為致力維護美國與區域盟國及夥伴之間的安全協議，展示前進部署的海軍實力，對於區域內任何突發事件都能快速反應。
新聞稿指出，這支部署於南海的美軍打擊群正進行海上安全演習，包括戰鬥機和直升機的飛行演練，海上攻擊演練，水面和空中部隊的協同戰術訓練。（編輯：周慧盈/繆宗翰）1091017
(中央社)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。