中國海事局今天公告，解放軍明天起一連兩天在海南島西部部分海域進行實彈射擊訓練，期間禁止駛入相關海域。根據公布的座標，演習具體位置在北部灣。

據中國海事局官網，具體時間為18至19日每天上午6時至晚間7時，在19 43.00，108 54.00；19 51.50，109 01.00；20 10.00，108 47.33；19 53.00，108 32.50等諸點連線水域內進行實彈射擊訓練，禁止進入。

美國海軍太平洋艦隊前一天發布新聞稿指出，尼米茲級核子動力航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）及所屬的打擊群今年第3度部署於南海。

新聞稿表示，這次部署的目標為致力維護美國與區域盟國及夥伴之間的安全協議，展示前進部署的海軍實力，對於區域內任何突發事件都能快速反應。

新聞稿指出，這支部署於南海的美軍打擊群正進行海上安全演習，包括戰鬥機和直升機的飛行演練，海上攻擊演練，水面和空中部隊的協同戰術訓練。（編輯：周慧盈/繆宗翰）1091017

(中央社)