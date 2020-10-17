休葛蘭（右）在片中與妮可基嫚共組美好家庭並育有一子。（HBO提供）

導演蘇珊娜畢爾（左起）與休葛蘭、妮可基嫚討論拍攝。（HBO提供）

英國男神休葛蘭（Hugh Grant）推出新作《還原人生》，與金獎影后妮可基嫚2人攜手合作，帶來1部關於家庭、謊言及祕密的懸疑劇集。今年9月剛滿60歲的休葛蘭是5個孩子的父親，年紀最大的小孩9歲，最小的年僅2歲，他日前越洋受訪時自認因為小孩而成為更好的演員，「我在30多歲到40多歲的時候，沒有察覺到家庭對表演的影響，不過現在有了所愛的5個小孩和妻子後，對演技的幫助可說是相當驚人！」

休葛蘭過去的銀幕形象，總與浪漫喜劇脫不了關係，《妳是我今生的新娘》、《新娘百分百》、《K歌情人》等作更是影迷眼中的經典。這回他在影集《還原人生》挑戰暗黑角色，表面上是擁有美好家庭的完美紳士，私下卻藏有不為人知的一面，休葛蘭受訪時大方認老，自嘲：「我想這只是因為自己變老又變醜，不再適合演出浪漫喜劇片了。」首次與他合作的金獎導演蘇珊娜畢爾（Susanne Bier）則大讚他是一位出色的演員，「他的表演很有層次，功力深厚，幽默絕對是他的優勢之一，不過在這部劇中也完美體現他的黑暗面！」

休葛蘭則開玩笑透露，自己會接受這份演出的部份原因，是因為想從奶爸生活中暫時「休息」一下，「你知道，我年紀也大了，孩子們真的讓我瘋掉，他們年輕，噪音讓人難以忍受！所以當我要去紐約拍片時，心情還滿平和的」。殊不知在飛機降落到美國時，就開始想念小孩，他強調：「當我每次，真的是每一次從倫敦降落到紐約甘迺迪機場時，我感到極度悲傷，我超想念他們的！」

休葛蘭為了拍攝《還原人生》，離家5個月，「我實在想念他們想到一個想哭的程度，我記得在拍攝時，幾乎是大部分的橋段我都能哭，有次我只是演出點一杯咖啡的戲時就哭出來，被導演蘇珊娜畢爾提醒這場戲其實不太需要哭戲。所以我在想，我整個人格的養成大概和『愛』息息相關，在有小孩後，突然間變得容易進入情緒。」在片中飾演他老婆的妮可基嫚受外媒訪問時也說：「他真的是很淒慘，那時他就稱讚我把家人帶在身邊是明智的選擇，他也想這麼做。」

問起為了工作出門在外與家人分隔兩地的煩惱，休葛蘭則幽默回應：「我認為每個人都很難，不過我有face time可以視訊。如果因為工作而無法長時間與孩子在一起，今年的新冠肺炎疫情大流行確實幫上忙了，因為突然間，就待在他們身邊過了幾個月又幾個月！」迷你劇集《還原人生》共6集，故事描述事業有成的心理治療師（妮可基嫚飾），因醫師丈夫（休葛蘭飾）離奇失蹤以及一場兇殺案，生活出現巨大裂縫。

導演蘇珊娜畢爾分享製作《還原人生》的動機，「我想說的是，『對於周邊親密的人，人們真的了解透徹嗎？以及談論信任，是否連自己都無法信任了呢？』這樣的狀態和主題使我產生極大興趣。加上我著迷用劇本描繪我所認識的紐約，這座城市複雜地令我著迷。」該劇於10月26日上午9點在HBO頻道與美國同步首播，當日晚間10點重播，並在同日於HBO GO上線。（台北——英國連線）

(中時 )