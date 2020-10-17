新科金曲歌王吳青峰17日在台北華山Legacy舉辦第2場「16葉演唱會」，他提到母親連續2天都親自來力挺，「好險我媽沒忘記這件事，原本擔心媽媽是不是會開始忘東忘西，後來發現她是選擇性忘記」，並笑虧母親只要一到每月的6日午夜12點過後，立刻傳LINE：「兒子啊，該匯款了。」笑翻眾人。

他憶起上半年因為疫情都躲在家裡，近來開始推出新專輯、舉辦演唱會，甚至在金曲獎擔任頒獎人，他表示出來要面對許多不認識的人，十分痛苦，「這樣大家知道，前陣子我在頒獎的時候有多痛苦」，他自嘲：「我就把自己當做一個背台詞機的軀殼。」

他熱唱〈費洛蒙小姐〉、〈我會我會〉後，開心跟粉絲打招呼，「感覺經過昨天的訓練，你們熟悉度、拍手反應越來越好」，並搭上時事梗，打趣表示不要怕在這裡當吹哨者，「我們不是補教業，不會攆走你，只是事後會笑你。」他接著要唱〈沙灘上的佛洛一德〉時，不小心口誤〈佛洛一德在沙灘上〉，他笑喊：「這歌詞不是我寫的。」

吳青峰在台上宣布於台北華山Legacy熱唱16場結束後，將在11月14、15日在淡水雲門劇場開唱，重現新專輯《冊葉一：一與一》概念，他透露原本想舉行輕鬆彈唱吃喝的橋段，卻因疫情只能無奈取消，因此重新構思演唱會的呈現方式，結果越想越多，設計更加複雜而精緻，「搞得我都要吃土了。」

他向粉絲喊話：「你們搞得我壓力很大，不要把重點放在我的talking上面了，你們知道這些歌有多難唱嗎？」並提到「昨天有說為什麼要讓大家站著，因為想做的事情太多了，連音響都是外面運來的，預算無上限，所以只好轉嫁到你們身上，多賣個200張也好，如果你們站累了，可以動一動舒緩筋骨，但不要趁機去摸隔壁的人，除非你們正好在曖昧。」

他唱〈柔軟〉前，當看到台下粉絲都擠在一起，他笑說：「有人遇到變態偷摸的話，可以舉手告訴我們，我們把他帶到警察局，如果有遇到偷拍照、偷錄影的，也立刻告訴我們，我們立刻帶他們去警察局備案。」

吳青峰在台北華山Legacy舉辦第2場「16葉演唱會」，賣力飆唱。（盧禕祺攝）

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