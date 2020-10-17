屏東縣109年集團結婚17日在墾丁凱撒飯店舉行，25對新人相互擁吻，完成終身大事。（潘建志攝）

屏東縣109年集團結婚17日在墾丁凱撒飯店舉行，25對新人攜手步入會場，縣長潘孟安也獻上歡迎與祝福。（潘建志攝）

屏東縣109年集團結婚17日在墾丁凱撒飯店舉行，25對新人攜手步入會場，由屏東縣長潘孟安主婚、副縣長吳麗雪證婚，在藍天為證、大海為媒下交換信物並相互擁吻，在親友團的祝福下浪漫的完成終身大事。

屏東縣政府從2010年起舉辦集團婚禮，地點遍布全縣，包括縣長公館、大鵬灣、小琉球、竹田驛站、萬金天主堂、墾丁等，今年安排在墾丁凱撒飯店池畔進行，現場布置成南洋峇里島風的夢幻風格，加上花藝點綴並搭配輕快樂團演奏，充滿幸福氣氛。

今年屏東縣集團婚禮開放報名後馬上秒殺額滿， 25對新人超過5對歷經了10年以上愛情長跑才結為連理，有3對是縣府員工，也有新人是在屏東相識相戀，決定在屏東完成終身大事，共創人生新旅途。

這次集團結婚有新人遠從花蓮、台北等地報名參加，縣府也貼心送出新婚好禮，包括小家電、伴手禮，並安排新人入住兩晚飯店。活動中主辦單位也在親友團觀禮椅下貼上刮刮卡，得獎親友可刮出參加禮，增添不少樂趣。

縣長潘孟安擔任主婚人，他說，結婚是人生重要的階段，兩人攜手共度終生，一同打造幸福，縣府舉辦集團婚禮已造就上百對佳偶及幸福美滿家庭。他並當場加碼，25對新人只要明年誕生下一代並入籍屏東，將邀請前10名家庭入住墾丁飯店。

(中時 )