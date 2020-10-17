美國海軍發言人16日證實，航母「羅斯福號」又有2名船員確診感染新冠病毒，他們係在加州海岸進行訓練時檢測呈陽性，目前已從航母上被帶離進行隔離。就在今年春季，這艘航母曾爆發大規模疫情，導致艦上逾千人感染。艦長克羅澤曾致函海軍部報告疫情、請求援助，沒想到4月被革職。

發言人哈勒爾表示：「2020年10月15日，羅斯福號在海上進行例行訓練時，確認了一小部分船員的新冠檢測呈陽性。船員在出現症狀後主動提報，立即接受了治療，並被送離航母進行隔離。」他表示，對相關接觸者的追蹤已經完成，與這2名檢測呈陽性的船員接觸過的所有船員都被隔離在船上。他強調，羅斯福號根據防疫指引，積極採取防疫措施。

羅斯福號13日駛離加州聖地牙哥海軍基地，為之後的部署展開訓練。而今確診2人染疫，但不確定是否會影響該艦的部署。

今年年初，該艦在西太平洋部署期間爆發疫情，被迫中斷作業到關島檢疫，結果超過1200名船員確診，其中一人病歿。

美國海軍事後制定防疫措施，規定若有船員確診，立即把他們送回岸上隔離。8月底，另一航空母艦雷根號有船員感染，船員隨即離艦，但軍艦無須返回基地。

(中時 )