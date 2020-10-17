「屏東縣滿州佳樂水國際衝浪大賽」在港口溪出海口沙灘舉辦，屏東縣長潘孟安（中）無法衝浪，與小朋友一起體驗海上划龍舟、SUP立漿。（潘建志攝）

佳樂水為台灣最受歡迎的衝浪地點之一，在1980年代也是國內最受歡迎的旅遊景點之一，曾創下年入園80多萬人紀錄。不過佳樂水現已沒落，遊客數寥寥可數，「屏東縣滿州佳樂水國際衝浪大賽」16日起在佳樂水海域開賽，為佳樂水增添活力。

佳樂水有鬼斧神工礁岩地形，港口溪出海口也有適合衝浪的沙灘，過去曾是國內著名風景區，是許多五、六年級生共同回憶。不過後來因建設停滯及人事問題，加上恆春半島景點增加，遊客逐漸流失，現在一年只剩10多萬人次入園，入不敷出。

滿州鄉長余增春說，現在佳樂水門票收入已經無法支應人事成本，公所原本計畫將已成危樓1600坪的舊賣場，委外招商興建高級度假旅館，沒想到遇到墾丁遊客大崩盤，加上後來新冠肺炎疫情，乏人問津。目前希望仍委外招商，若真的沒辦法只好公所自己建設。

目前佳樂水仍是衝浪者的勝地，附近港口溪出海口沙灘是極佳的衝浪場域，浪況從初階到高階都有，吸引許多衝浪好手到此。縣府因此與台灣海洋休閒運動發展協會合作，每年舉辦衝浪大賽，希望與衝浪運動結合行銷佳樂水。

衝浪大賽16日至18日比賽，雖然吸引上百名國內外衝浪好手參賽，但因疫情關係，職業級外國選手無法參賽，只有國內及長期居住台灣的外國選手報名，包括有國手資歷的郭恆良、鍾昀蓉等人，及近年在國內外賽成績亮眼的潘海心、潘美心兄妹，精彩度不減。

縣長潘孟安17日出席開幕典禮為選手加油打氣，因無法衝浪，只能與小朋友一起體驗海上划龍舟、SUP立漿，玩得很開心。他說，未來奧運將衝浪列為正式比賽項目，佳樂水是台灣衝浪選手搖籃，希望透過比賽讓更多民眾認識海洋及衝浪活動。

縣府交通旅遊處表示，現場有美食攤、手作「海洋市集」、免費「親子體適能」體驗、「海洋親子」照片票選等活動，到佳樂水欣賞選手衝浪美姿外，也能觀看灰面鵟鷹過境。

(中時 )