紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）抗疫成效卓越，民眾以選票支持執政黨。阿爾登領導的中間偏左勞工黨，在17日的國會大選獲得壓倒性的勝利。

有別於3年前的大選，現年40歲的阿爾登將協助紐國走出新冠肺炎危機作為本次選舉主軸，反觀她在2017年提出資本利得稅等多項重大改革計畫。

紐國中央選委會表示，開票工作完成77％時，勞工黨贏得49％的選票，大幅領先國家黨的27％。

紐西蘭財長羅伯森（Grant Robertson）指出，民眾非常滿意政府處理疫情的方式，同時支持政府的提振經濟計畫。

勞工黨可望在國會120個席次中取得64席， 創下紐國自1996年引進比例（proportional）投票制度以來，取得最多席次的政黨。

由於阿爾登較少著墨改革，讓投資人將注意力放在低利率，將資金轉進股票和房地產等資產類別，帶動股市在大選前節節攀升。

紐西蘭股市在大選當周便衝上紀錄新高，不過16日收低0.43％，報12,433.16點，此為12個交易日來首日收黑。紐國股市10月迄今累計上漲6％。

澳盛銀行（ANZ）首席經濟學家佐爾納（Sharon Zollner）表示，多數民眾認為紐國不會出現太大的變化，許多重大利空因素已經除去，大選的不確定性已經消除。

選舉結果出爐後，阿爾登在住家外向支持者揮手致意，國家黨黨魁柯林斯（Judith Collins）已經致電恭賀阿爾登。

執政黨大勝意味著，阿爾登可望籌組紐國數十年首見的單一政黨政府，同時進行先前未能成功的改革。

阿爾登目前與紐西蘭第一黨和綠黨共組聯合政府，若勞工黨的得票率未能過半，外界預期阿爾登再次攜手綠黨，共建1970年代以來首個全左派政府。

(工商 )