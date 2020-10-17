方芳芳今年接下台灣優質生命協會理事長，9月更帶領協會成員舉辦慈善晚會，老公丹尼爾一路上給予不少支持。她與丹尼爾結婚28年，育有23歲獨子Jason，她近日提及兒子目前人在上海工作，「他在酒店做經理人的培訓，密集訓練一年半，什麼都要做，對他來講是一個很好的磨練，經常一上班都是12小時，有時候在前台站整天，都沒位置坐，腳後跟都黑了，也從來不跟我們喊苦」，她很欣慰Jason願意吃苦。

Jason十分優秀，有心理系、人力資源跟商業金融三項專業，其中，他最喜歡人力資源的領域，那時與酒店面談，對方建議他可先試試經理人培訓，方芳芳表示：「他一做覺得很喜歡，接觸人是最千變萬化的。」至於是否給兒子未來另一半設門檻，她採取開明態度，「我都很尊重，只是跟他說：『女孩子有沒有錢不是最重要，要看她善不善良、價值觀是不是跟你相同」。她看得很清楚，「那是他的婚姻，自己要面對，我們只是提點建議，他喜歡誰我們都喜歡，也都尊重」。

曾國城（左起）、方芳芳、羅大佑9月一起出席2020 愛不止息慈善晚會。（盧禕祺攝）

28年的幸福婚姻使人稱羨，但方芳芳坦言婚姻是門好難的學問，「女生進到婚姻要犧牲很多，可能不是人家看到的那樣，家裡的事情形形色色，比上班複雜、瑣碎，光講一件事就好，家裡衛生紙自己會補上嗎？背後可能需要有人出門採購，但這些常常會被忽略」。如果遇到摩擦如何解決，她回應：「回頭想想當初嫁他初衷是什麼，一看都還在，那為什麼要讓對方改變，而不是自己轉念呢？夫妻吵架常逞口舌之快，當你想回嘴時，話往肚裡吞一下，就會發現這些話怎麼這樣甜。」她笑稱朋友試了自己的方法，結果老公又開始洗碗了。

(中時 )