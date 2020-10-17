財團法人台北市廣照宮體認台北市長期致力提升緊急醫療救護品質，17日晚間舉辦飛天大聖祝壽餐會，並於會中捐贈一輛高頂救護車，由台北市長柯文哲代表接受捐贈。

消防局指出，廣照宮是南萬華加蚋地區重要信仰中心，除致力於保存傳統宗教活動之外，也積極投入社會救助與公益事業，像是頒發獎助學金及寒冬送暖發放冬令救濟物資等，前年及去年也合計捐助消防局600只住宅用火災警報器給萬華區居民，降低火災可能的傷亡。今年再度集結信眾善心，捐贈高頂救護車一輛，提升北市因應緊急醫療救護能力，捐贈的救護車將配置於雙園分隊，造福在地鄉親。

消防局表示，自1999年6月1日「金鳳凰專責救護隊」成立以來，累計至今已有1143位到院前心肺功能停止患者(OHCA)康復出院，今年1月至10月17日止，已有72位OHCA患者康復出院；爾後市府也將秉持飛天大聖「張聖者」行醫濟世精神，善用捐贈的救護車，持續拯溺救難。

(中時 )