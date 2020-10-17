月薪45K還會被嫌棄嗎？一名女網友PO文表示，自己薪水4萬5，但近日卻被男友下通牒，要求她快點找到「鐵飯碗」，否則考慮要分手，讓她不知如何是好，詢問網友該不該去考公務員，文章PO出後引發兩極反應。

女網友在臉書《靠北女友my girl》PO文表示，自己出社會後如今25歲，不知道自己適合什麼工作，因此都以餬口飯為主，目前月薪45K，但都是約聘人員，合約到期後就要找新工作。

原PO表示，男友人很聰明，做任何事情都能很快上手，屬於就算沒複習也能考100分的人，找好工作易如反掌，但自己沒那個天分。她說，雖然知道男友是為自己好，希望可以有安穩的工作，就算薪水少點也無所謂，但聽到下通牒還是很受傷。

網友看到後紛紛表示：「分了吧，妳又不是吃軟飯，做什麼工作還要被管哦」、「建議分手，做自己最好」、「努力考上鐵飯碗吧，考上之後就可以分了」、「國軍歡迎您」、「薪水45K也能嫌，真的不用勉強在一起了」，但也有人認為：「傳統觀念，公務員都喜歡找公務員不是沒道理的，畢竟上下班固定，名頭也好聽」、「男友真的是為妳好，就是表達能力差了點」、「其實這要求也沒錯，不然以後收入不穩定變成要養妳」、「約聘是真的很沒保障啊，現在工作又不好找，到時候變成吃軟飯」。

#大家都幸福7812 男友說 最多再給我一年找到鐵飯碗的工作 不然考慮分開了😭😭 大家認為除了公務員之外 還有哪些是沒有重大情節就不會被炒魷魚的穩定工作😭😭 我從求學至今25歲都不知道自己適合什麼 出社會都是為了糊口飯吃而工作 有什麼... 由靠北女友my girl 發佈於 2020年10月11日 星期日

(中時新聞網)