核你一起 安心遊新北 漫活健行活動。(新北市消防局)

核你一起 安心遊新北 漫活健行活動。(新北市消防局)

核你一起 安心遊新北 漫活健行活動。(新北市消防局)

核你一起 安心遊新北 漫活健行活動。(新北市消防局)

新北市政府今(17)日上午9時於石門區風藝術營區，舉辦「109年度多元防災宣導日漫遊健行活動」，現場設有多元的闖關宣導攤位及摸彩活動，讓完成健行與闖關的民眾，都能將豐富的獎品和防災知識帶回家。

本次活動以核能防護及災害防救觀念為核心，以漫步石門為「健行」主軸，並結合在地觀光、特色產業與運動休憩等方式，邀請金山、萬里、石門及三芝區居民參加，並開放部分名額接受報名，擴大宣導對象，提升民眾防災觀念。

侯市長強調，目前核一廠二部機組均已停止運轉，正在進行相關除役作業，而核能二廠還在運轉，廠內兩部機組分別將於110年12月及112年3月進入除役階段，但核安不容鬆懈，本府為確實保障市民安全，秉持多一分準備，就多一分保障的積極準備。新北市政府除辦理核安演習與逐里宣導外，並接受原能會補助，每年舉辦核安宣導活動。今年度擴大辦理健行活動，特地邀請在地鄉親參與，也有許多報名的朋友，透過核安觀念宣導，來傳達民眾防護教育。

全長4.8公里的健行路線，由風藝術營區出發，沿路經富貴角燈塔、富基漁港等特色景點，欣賞石門美麗的海岸風情，終點站為白沙灣遊客中心，設有豐富、有趣的宣導闖關活動及文創、小農攤位，活動主會場特別設置核安宣導專區，新北市政府、原能會、台電公司、陸軍第六軍團指揮部等各單位進行專業的核安宣導，以活潑的互動式宣導來提升北海岸居民的核安知能。另本次活動因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)防疫措施採實名制，參加者只要報名並走完全程即可領取紀念衣、紀念毛巾及運動背包等好禮。

侯友宜市長表示，透過這次多元的宣導及寓教於樂的體驗活動，能夠讓民眾深刻了解防範各類天然及人為災害的正確知識，提升全民的災害應變能力，實現「安居、安全、安心」的消防三安政策。

(中時新聞網)