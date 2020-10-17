洪金寶今年5月被好友譚詠麟曝光近照，身形消瘦，精神十足。(取自譚詠麟微博)

近日網路流出一組洪金寶不須輪椅代步的照片，被推測可能是在新冠肺炎疫情前拍攝。(取自東網)

曾有「最靈活胖子」美名的香港影壇大哥大洪金寶，近年身體狀況受到外界關心，時常以輪椅代步的他，日前更被港媒曝光近照，驚訝曾動過膝蓋手術的他，身體恢復良好，不再使用輪椅，只靠拐杖就站起來了。

現年68歲的洪金寶，過去因為經常拍攝武打戲，導致全身傷痕累累，時常被捕捉到以輪椅代步的畫面。而他去年過67歲生日，兒媳婦周家蔚更忍不住淚訴公公拍完戲，疲態盡現，連孫子都抱不動。之後洪金寶為了孫子，也終於願意節食做運動，妻子高麗虹也幫忙監督，下令他絕不能吃任何澱粉。

果然洪金寶的身體健康也有了大幅好轉，好友譚詠麟今年5月更曝光一張洪金寶來家中作客的照片，照片中他白髮蒼蒼，整個人身形明顯瘦了一大圈，精神與氣色看起來都相當不錯。

據港媒報導，事隔5月社群網站上突然流出一組洪金寶現身為香港明星足球隊加油打氣的照片。照片中洪金寶不再需要輪椅，在兒子洪天明的攙扶下，柱著拐杖緩步行走，但由於照片中眾人都沒戴口罩，加上洪金寶的復胖身形，被推測拍攝時間點應該是在新冠肺炎疫情之前。

(中時新聞網)