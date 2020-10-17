圖二：該系列與荷蘭社福機構合作刺繡與二手衣改造。（WEIYU HUNG提供）

台灣新銳設計師洪威宇同名品牌WEIYU HUNG，首度於台北時裝周上亮相，本季以「女神」為題，將台灣地景、高級時裝、弦樂二重奏相互融合，在松山文創園區交織成為美麗溫和的時裝秀，旅居荷蘭的洪威宇特別與荷蘭社福機構合作，提供長期失業、退休婦女找尋自我價值，並結合台灣傳統工藝的樹皮制布、改造廢棄、長久堆放於倉庫的面料，展現出為人帶來療癒、為環境帶來撫卹的女神形象。

過去洪威宇也曾登上倫敦時裝周、米蘭時裝周、荷蘭可持續時裝周等，觀看他過去的作品能夠發現，他設計語言相當柔和，經常將文化、人與自然、與時尚的連結以服飾的方式，也因此他的設計如此吸引人，這次也對時尚產業永續提出一個可能，在原料上他與歐、亞洲紡織公司合作，重新改造廢棄或長久堆放倉庫的面料，「但是因為這些材料有限，故服裝難以量產，多以訂製服裝為大宗，但未來也希望有機會進入高級成衣領域」。

觀看他的設計能發現，他所經歷過的文化都成為服裝的底蘊，如同樹皮制布這古老技藝，從過去到現在他也是不斷地發掘這想技藝不同的使用方式，不僅僅是因為這項材料對於環境來說完全無害的，同時也代表他與台灣的連結，「我希望我的服裝不僅僅只是一個物件，而是一個能夠成為搭載文化、人文情懷的載具」，

另外打造一個日常上也能夠輕易搭配的服裝，是他在設計衣服上的其中一個考量，百搭的配件能讓消費者自行搭配衣櫥內固有的服裝，讓舊服飾也能有新的搭配，也因此能看到這次的服裝系列中，有許多單品可以單獨拆解做其他的搭配。

(中時 )