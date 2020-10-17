新北市一位高一女生小苗（化名）在透過網路遊戲「狼人殺」認識蔡姓男網友，兩人迅速墜入情網，蔡男也在不違反小苗的意願下，將她2次帶回家裡發生關係，案經小苗家人察覺才曝光，家屬憤而提告。新北地院經審理後，依妨害性自主判處蔡男5月有期徒刑。

據判決書指出，小苗在2019年1月時因網路遊戲「狼人殺」與蔡姓男網友認識，兩人火速發展成情侶關係，但蔡男明知小苗未成年僅就讀高一，卻仍把她帶回住處，在不違反她的意願下發生2次性關係。事後小苗的家人察覺她行為有異，追問後才得知女兒偷嘗禁果，家屬氣的赴警局提告。

蔡男坦承犯行，但開庭時聲稱並不曉得女方未成年。新北地院勘驗兩人對話紀錄認定，小苗與蔡男實屬情侶關係，並非意圖犯下性行為，且考量蔡男犯後態度良好，無前科，但並未與女方家屬達成調解與得到諒解。15日依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪等兩罪，各處有期徒刑4月，執行有期徒刑5月。

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(中時新聞網)