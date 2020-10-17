跨國民調機構「輿觀」（YouGov）15日發布一份針對亞太地區關於美總統大選的民調，結果顯示，相較亞太其他國家偏向支持拜登，台灣對川普的支持度以42%高於拜登的30%。經常針貶時事的精神科醫師沈政男直言，全世界只有台灣挺川普，他分析台灣人挺川普的原因後感嘆，「實在是天真到不會抓癢」。

沈政男今在臉書上表示，「有沒有看到？全世界唯一支持川普超過拜登，就只有台灣。」他還直言，今天媒體是說亞太地區，其實是全世界，因為不只東南亞，連歐洲、日、韓，還有加拿大等等的民調都顯示，大家都極其討厭川普，希望他趕快滾蛋。

沈政男指出，那些支持川普的台灣人，依然認為自己最對、最愛台灣，也看得最清楚，別人都是親中賣台集團，並批評這些人，就繼續坐井觀天，看上頭會不會垂下印著美國川普總統幾個字的繩索，來拯救他們。

沈政男強調，不是拜登有多好，而是川普太糟糕，乃美國史上最糟糕的總統，且他在最近的鎮民大會裡，竟然說，「我忘了辯論前有沒有檢驗病毒！」沈政男忍不住直言，「拜託，連這樣的事情都不知道，還有什麼事情你可以處理？不是一直說拜登腦力如何又如何？」並指川普又在說謊了。

沈政男分析，川普在民調上落後拜登的幅度，已達1992的老布希程度，而老布希就是只當一任總統。而那些支持川普的台灣人會這麼支持他，只有一個原因，就是恐共，以及由此衍生的反中，而川普在那些人看來，最可能幫助台灣抵抗大陸攻擊。

最後，沈政男也說，「實在是天真到不會抓癢。拜託，川普那樣的人從小到大，有真正為誰著想過嗎？你怎麼會以為他會來救你？」

有沒有看到？全世界唯一支持川普超過拜登，就只有台灣。 今天媒體是說亞太地區，其實是全世界，因為不只東南亞，連歐洲、日、韓，還有加拿大等等的民調都顯示，大家都極其討厭川普，希望他趕快滾蛋。 當然，那些支持川普的台灣人，依然認為自己最對、最... 由沈政男發佈於 2020年10月17日 星期六

(中時新聞網)