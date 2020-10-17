宜蘭連日來豪大雨，不僅日降雨量突破400毫米，也造成多處出現淹水災情 (影音／中視新聞)

受到東北風影響，宜蘭連日來降下豪大雨，氣象局短短數日內對宜蘭發布了無數次豪雨特報，累積雨量更是一天就突破400毫米，台灣海峽更因此不斷颳著強風大浪，對此氣象臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》也公布原因。

這波東北風為宜蘭帶來豐沛降雨，根據氣象局統計，自16日凌晨起至17日上午9時，位在宜蘭南澳的東澳國小測站，累積雨量高達463.5毫米，幾乎颱風等級；同樣位在南澳的東澳嶺營區，也有419毫米；永樂國小、西帽山，都逾370毫米。

對此《天氣風險 WeatherRisk》表示，造成這種狀況有兩大原因，分別是「太平洋高壓偏弱，東北風不斷南下」與「菲律賓至南海持續有熱帶系統發展，把東北風帶下來」。

《天氣風險 WeatherRisk》提醒，自從邁入10月後，海峽上強烈的東北風幾乎就未曾停歇，根據目前預報，這波東北風到10月底之前都沒有停止的訊號，實屬相當罕見，對農漁民、港口、海岸工程與離岸風電工作都會造成相當程度的影響，但天候無法改變，只能請民眾自己多加防範。

(中時新聞網)