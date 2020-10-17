婦產科醫師李偉浩日前在粉專上分享一起案例，他說明一位70多歲的老婦人因為大腸癌開刀，但不幸的在術後因傷口癒合不良而產生「直腸陰道瘻管」，導致婦人大便會漏到陰道，隨時隨地都會有大便漏在底褲上，生活品質也因此變差。

李偉浩在臉書粉絲專頁「Dr. 李偉浩 婦女健康諮詢網」上分享，這名70多歲的老婦人，因為大腸癌開刀後，傷口癒合不良導致直腸破了個洞通往陰道，所以在大號時排泄物便會漏到陰道，為生活帶來諸多不便。

為解決老婦人的困擾，李偉浩表示，病患需先接受腸造口（人工肛門）手術，讓排泄物不再通過瘻管，而等到造口穩定後，瘻管變得比較乾淨，大腸直腸外科將會診婦產科一同做手術處理。術後也需持續觀察，如果傷口長得好，才有機會把大腸造口關閉，埋回體內。

李偉浩說明，首先需將陰道與直腸分離，進行陰道修補，但陰道壁與直腸壁已經受損變得很薄，所以最後需補上皮瓣避免破洞再度產生。由於患者年齡較大，陰道萎縮得很厲害，因此在分離陰道與直腸時，私密處很脆弱、破洞也容易越裂越大。

最後，李偉浩表示，除了大腸癌手術外，子宮手術、婦癌手術也同樣容易產生「直腸陰道瘻管」跟「膀胱陰道瘻管」，而最慘的是「膀胱陰道直腸瘻管」，這會讓小號和大號全部從陰道流出。他也說手術成功與否與病患本身身體狀況、破洞位置跟大小、是否做過放射治療、是否正在接受標靶治療都會有所關聯。

(中時新聞網)