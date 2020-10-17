有豐食品回饋社會 贈新北救災器材與住警器。(新北市消防局)

有豐食品回饋社會 贈新北救災器材與住警器。(新北市消防局)

有豐食品股份有限公司為回饋社會及強化公共消防安全，秉持「取之於公眾，用之於公眾」信念，特捐贈電動砂輪機3組、電動三用破壞剪1組、救生浮標5組及住宅用火災警報器1,000顆予新北市政府消防局第三救災救護大隊，本次捐贈典禮於109年10月17日下午3時於滬尾分隊旁舉行。由有豐食品股份有限公司董事陳龍彥代表捐贈，新北市政府消防局副局長陳崇岳代表受贈。

有豐食品股份有限公司位於淡水區，生產北海鱈魚香絲已40餘年，作為在地企業平時即對地方熱心公益，過去曾捐助本局災情勘查車、救護車及船艇車等救災救護車輛，此次在鄭戴麗香議員的積極協助下，再次捐贈救災救溺器材1批及住宅用警報器1000顆，提升火災搶救及救溺效能，強化鄰里消防安全，讓市民住得安心。

新北市政府消防局表示，淡水及八里地區，除有人口稠密之住宅區外，亦有靠海之水上活動區域，不僅消防工作繁重，救溺勤務亦相當重要，所謂「工欲善其事，必先利其器」，衷心感謝有豐食品股份有限公司陳董事長國顏以無我無私之精神為消防工作提昇硬體設備，希望這份熱情與愛心能繼續流轉於社會間，更期望能藉此拋磚引玉，讓社會上更多人關心防災及救災安全之問題，消防局也將持續秉持著赤誠之心，貫徹本市維護公共安全之決心，使市民真正獲得更安心居住的安全城市。

(中時新聞網)