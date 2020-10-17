這起恐怖情人事件發生在高雄，一對情侶發生爭執，周姓男子暴怒之下，將正在浴室洗澡的女友小香（化名）拖出來，先強迫發生性行為後，再威脅要將裸體的小香推到馬路上；同天晚上兩人又吵架，周男故技重施，最後造成小香罹患創傷壓力症候群。

2018年11月10日，周男與同居女友小香發生爭執，隔天下午大約2點多，小香原本在浴室洗澡，周男強行進入後，將小香拉出浴室，並脅迫要把她拖到大馬路上，全身赤裸下跪道歉，小香心生恐懼隨即磕頭道歉，於是周男將女友抱到床上後，竟掐住脖子害小香不斷嘔吐，隨後更是性侵得逞。

同天晚間大約7點多，兩人再次起爭執，周男用同一招先將小香拖到客廳，並恐嚇要把她衣服脫光，拉到大馬路上，期間因為小香大聲哭喊，因此周男抱著女友回主臥室床上，不顧小香不斷說「不要」、「很痛」等，強行脫掉小香長褲及內褲，再次性侵得逞。

周男兩次爭執、性侵過程中，導致小香全身多處受傷，直到周男要求小香將行李拿到機車上，小香趁機逃到附近的競選服務處求救並報警，恐怖情人行為才曝光。這兩次衝突導致小香罹患創傷壓力症候群，除了看到類似周男身材的男子會害怕之外，甚至看到相似車輛都會異常緊張。

法官認為周男造成小香身心靈受創，即使周男否認施暴，辯稱與小香是情侶，發生性行為兩情相悅，但法官根據驗傷報告、證人證詞，並不採信周男說詞，最後依強制性交罪判周男5年徒刑，同時必須賠償小香80萬元。

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(中時新聞網)