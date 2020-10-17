基隆市長林右昌說，明年有機會將光雕秀變成經常性展演，但實際規劃他要先賣個關子。（陳彩玲攝）

基隆市政府17日在正濱漁港，上演與插畫家吳騏合作童趣奇幻風格的光雕投影。（陳彩玲攝）

基隆市政府17日在正濱漁港，上演與插畫家吳騏合作童趣奇幻風格的光雕投影，由基隆市長林右昌、交通部觀光局副局長周廷彰及基隆市政府觀銷處長曾姿雯等人展開序幕，民眾驚呼連連表示，基隆的夜晚變美了。

林右昌說，他也和大家一樣今晚第一次看到光雕展演，清新、輕快甜蜜的情調，把基隆浪漫新感覺與城市風情，做了最好的演繹，他說，以往欣賞色彩屋最佳時間是傍晚黃昏時，這次透過夜間光雕，在夜晚讓大家看到不同風情，明年有機會將光雕秀變成經常性展演，但實際規劃他要先賣個關子。

吳姓民眾表示，來基隆的遊客很少停留到晚上，這次在正濱漁港的光雕秀，讓基隆的夜晚變得不一樣，不僅帶來熱潮，也能促進商機，此外，他說，自己在基隆深耕多年，每晚總會以散步、運動的心情在基隆走動，但這次體驗光雕秀，卻覺得自己像是觀光客，來到了不同的城市，感覺相當奇幻。

觀銷處長曾姿雯指出，這是首次嘗試光雕計畫，定調海派浪漫，以插畫家吳騏合作童趣奇幻風格結合光雕，從17日開始一連展演到 25日，每晚6點半到10點，每半小時上演3分鐘「正濱浪漫夜光雕展演」，更有驚喜彩蛋15分鐘「光環境」，白天與夜晚不同風情「台版威尼斯」，民眾一定要到場親身體驗。

(中時 )