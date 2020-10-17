國防部證實，共機運8反潛機一架次今天下午進入我防空識別區西南角，我空軍派遣巡邏兵力應對，同時廣播驅離，並以防空飛彈追監。

共機頻繁擾台，國防部長嚴德發7日在立法院表示，共機今年進入我防空識別區已有1711架次，其中，穿越海峽中線有49架次，進入我西南防空識別區共217架次，均是歷年最多；至於我空軍為因應共機動態，今年出動戰機2972架次，包括76架次是應對共機越中線。為此，今年以來已耗費約255億元成本。

(中時 )