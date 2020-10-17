共機運8反潛機今再擾台 空軍防空飛彈追監 23:002020/10/17 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （國防部提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部證實，共機運8反潛機一架次今天下午進入我防空識別區西南角，我空軍派遣巡邏兵力應對，同時廣播驅離，並以防空飛彈追監。 共機頻繁擾台，國防部長嚴德發7日在立法院表示，共機今年進入我防空識別區已有1711架次，其中，穿越海峽中線有49架次，進入我西南防空識別區共217架次，均是歷年最多；至於我空軍為因應共機動態，今年出動戰機2972架次，包括76架次是應對共機越中線。為此，今年以來已耗費約255億元成本。 (中時 ) #架次 #防空 #防空識別區 #空軍 #今年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 共機運8反潛機今再擾台 空軍防空飛彈追監 23:002020/10/17 政治 新聞早班車》國防部強調周邊沒軍演 東沙包機折返陷羅生門 07:292020/10/17 政治 沉寂三天後 共機連兩天擾台 18:242020/10/16 政治 美宣佈雷根號航母重返南海航向台海 共機擾台頻率驟增 21:382020/10/16 兩岸 共機擾台 美軍若停泊台灣？蘇起斷言下場 01:442020/10/17 政治 台鐵局通勤生力軍 EMU900型電聯車即將交車 16:212020/10/17 生活 熱錢還是淹腳目 台股攻萬三主流部隊出列 16:002020/10/17 財經 為何美艦過台海超低調？兩岸專家解密：這樣太危險 08:422020/10/17 政治 公費疫苗「亂」停打 政策急轉彎 50~64歲族群暫緩接種 影響530萬人 04:092020/10/17 生活新聞 中共打窒息戰 逼台灣談判 04:092020/10/17 兩岸要聞 政治熱門新聞 一槍斃命？命理師爆美國大選最後結局太驚人 - 政治 連署罷免年輕人喊：很多朋友後悔罷免韓國瑜 - 政治 2024總統大選藍綠「這兩大咖」出戰 媒體人：幾成定局 - 政治 搖擺州都不搖擺了？ 沈富雄爆美大選最終結果 - 政治 民進黨元老喊「瘋了才台獨」？最新民調出乎意料 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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