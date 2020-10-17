晚間11點3分後，僅隔2分鐘台南同一地點再度發生規模4.7地震 (圖／中央氣象局)

台南3分鐘連續2次規模4以上地震！台南東山今晚(17日)11點3分發生規模5.2地震，其後11點5分再度發生規模4.7地震，震央分別位在台南市府北偏東方38.1、37.7公里處的東山區，深度僅11.2、12.3公里，最大震度台南市東山區、嘉義市、雲林縣水雲4級；高雄、台南市、斗六、彰化3級。

根據氣象局資料，晚間11點3分，台南東山區發生規模5.2地震、深度11.2公里；2分鐘後也就是11點5分，一樣是台南東山區，再度發生規模4.7地震，深度12.3公里，總計雲嘉南地區今天已發生4次規模4以上地震，其中台南市東山區連同晚間8點7分的地震，同地點就出現3次。

台南晚間連續有感地震，也炸出不少鄉民，紛紛湧入PTT八卦版留言，一度造成PTT過載無法登入。

為了因應地震，台鐵晚間也宣布，自晚間11點3分起，斗南<->台南段雙向皆會有延誤情形。

(中時新聞網)