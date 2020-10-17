台中市長盧秀燕親自出席，感謝南投縣鄉親選擇在台中落地生根，並預祝會運推展順利，會員平安健康。（陳世宗攝）

「台中市南投縣同鄉會」17日晚間在西屯區寶麗金市政店舉辦第十九屆、第二十屆會員大會餐敘聯誼，台中市長盧秀燕親自出席，感謝南投縣鄉親選擇在台中落地生根，並預祝會運推展順利，會員平安健康。

社會局表示，台中市南投縣同鄉會以互助、互勵精神，團結鄉親力量，持續服務社會，照顧弱勢群體；同鄉會也與市府共同攜手服務台中市民，創造幸福、健康、美麗的生活環境，讓台中成為有愛的城市。

重陽節將至，市長盧秀燕在總會長廖漢隆、理事長陳奕宏邀請下，代表大會頒發重陽敬老金同鄉會6位90歲以上長者，並預祝他們及在場長輩重陽節快樂。

社會局指出，為打造台中成為宜居城市，市府已將社會福利納入幸福台中倍增計畫。幫助年輕父母親就業時，托嬰托幼能無後顧之憂，市府積極推動公托公幼倍增計畫，優先針對托育資源較不足的地區，廣設公設民營托嬰中心和社區公共托育家園，計畫111年擴充布點到50處。

社會局指出，針對長者社會福利，市府於去年7月起提前恢復的老人健保補助，希望能減輕老人及家人繳費經濟負擔；且為鼓勵長輩進行社會參與，持續增設敬老愛心卡用途，不僅可用於搭乘大眾運輸工具、合約門診就醫、運動設施使用外，自今年10月至年底，持敬老愛心卡到全市650家銀髮友善店家消費還可享專屬優惠，期待透過多元化服務鼓勵長輩外出，延緩及預防老化。

(中時 )