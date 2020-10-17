美國總統大選進入白熱化，民主黨拜登在全國和關鍵搖擺州民調，領先共和黨川普。資深媒體人陳揮文舉國內總統大選為例，斷言川普會連任美國總統。

陳揮文在政論節目《TVBS戰情室》中表示，如果川普連任，各國也都有因應的方法，如果是拜登當選也一樣。大家看2016年的希拉蕊跟川普的選舉，收視率、辯論、民調、捐贈，還有主流媒體也支持，通通是希拉蕊贏，可是最後卻是川普當選。

陳揮文舉例表示，台灣今年總統大選，收視率是韓國瑜贏，韓國瑜造勢場合滿滿都是人，都自己來的；陳揮文認為，總統蔡英文造勢場似乎沒那麼熱，甚至認為她沒什麼政績，不過大選結果還是蔡總統拚得連任。所以川普有沒有可能會連任，當然有可能。

陳揮文表示，拜登兒子的「通烏門」事件，川普講很多次了，怎麼會以為它是新聞呢？《紐約郵報》的老闆跟Fox老聞是同一個，就是梅鐸。美國的疫情突破800萬的確診，首要原因當然是川普，第二就是福斯新聞網跟《紐約郵報》同一個老闆，在疫情的初期是怎麼亂掰的。而洩露給紐約郵報的是朱利安尼，是川普的律師，這個人為德不卒。

(中時新聞網)