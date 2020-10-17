童顏童語既沒心機又單純，但卻常常會讓大人捏把冷汗，一名女網友分享一段爆笑經歷，表示自己的姪子，日前跟著媽媽到公司上班，因為年紀小對於辦公室一切都很好奇，這時姪子突然問媽媽說「那這裡不能吹喇叭對不對」，突然辦公室一片安靜，真相曝光後也讓網友笑翻。

女網友在「dcard」PO文分享，表示妹妹因為不放心兒子下課後獨自待在家裡，因此經過老闆同意後，可以帶兒子到辦公室半個小時，因為沒看過媽媽上班的地方，看到任何事物到感到新鮮有趣，更是問了許多問題。

這時兒子東張西望後，回頭問媽媽許多問題，「這裡不能看手機對不對」、「這裡也不能拍照對不對」，聽著兒子的疑問，妹妹手邊忙著做報表，一邊隨興附和兒子的問題，直到兒子問「那這裡也不能吹喇叭對不對」？聽到這句話妹妹瞬間醒過來，發現原來兒子看的是牆壁上標語，上面標註「非經同意禁止錄音錄影」，附上相機、手機、錄音機及錄影機的圖案。

原來兒子是看到警告標誌(圖片取自Dcard)

小朋友的豐富想像力讓網友笑翻，直呼兒子肯定是老司機，「老闆突然很緊張」、「孩子有前途！小司機」、「其實他說的也沒錯」、「小朋友看的才最清楚」、「我懷疑小孩在開大車，可是我沒有證據」。

(中時新聞網)