衛福部決議暫緩無高風險慢性病50至64歲成人接種流感疫苗，今天正式上路，引發民怨四起，衛福部長陳時中今天親上火線致歉。對此，國民黨主席江啟臣晚間表示，陳時中比照萊豬模式「一紙公文」，想到哪就做到哪，顯示政府誠信出問題，陳時中的道歉不等於負責，蔡政府必須負起政治責任，否則失去信用的政府，推動政策將寸步難行。

江啟臣在臉書表示，人民與政府間的信任是公共政策的推行的「基石」，人民不相信政府，立意再良善政策也是寸步難行。

他說，近日，包含突襲開放萊豬、口罩國家隊出包、公民投票受阻、強拆南鐵住戶、未審先決中天新聞換照等問題，都顯示出政府的「誠信」出了問題，承諾人民的政策朝令夕改，違反民意的政策強推到底。

江啟臣批評，政府的信用是全民的資產，然而蔡英文政府毫不在意，一次次的毀壞政府信用。至於衛福部長陳時中今天針對停止流感疫苗道歉，江質問，道歉又如何？道歉的同時形同宣告政府信用的破產，未來人民如何信任政府。

江啟臣說，除了流感疫苗，蔡英文政府正在強推「萊豬進口」，為了進口萊豬，不惜代價，承諾各種配套措施，例如民眾最關心的「產地標示」，雖然產地標示已經被破解，無法讓民眾避免食用到「萊克多巴胺」，但若政府失去信用，連最低標準的產地標示都做不到，最後政府兩手一攤，道歉卸責，仍是全民承擔、全民受害。

江啟臣強調，人而無信，不知其可，誠信是人立身處事之道，對於政府而言，更是如此。

(中時 )