「酷酷嫂」周美青有段時間沒有出現公開場合，曾任馬英九總統發言人的立委陳以信透露「酷酷嫂」的溫暖細心的一面，他說，酷酷嫂曾私下送給兩位修改前總統馬英九講稿的秘書同仁小禮物。

陳以信分享《聯合報》報導，周美青低調到台大旁聽課程。讓他有感而發在臉書表示，他自己曾當過前總統馬英九府黨加起來3年的發言人，但他跟周美青不熟。除了第一夫人一定要出現的正式儀典，會看到她以外，真的沒多少機會可以看到她。他記憶中只有當年準備總統辯論時，有來觀看，才有機會一起參加會議，後來所有公務會議或是出訪，他再也沒有和酷酷嫂同場的機會。

陳以信透露一件小故事，他親眼見證周美青的細心與溫暖。陳表示，2012年馬總統準備總統辯論時，有兩位最辛苦的秘書同仁，每次都要全程與會，並一再重複修改講稿文字，非常繁瑣。就在最後一次準備會議完成後，馬總統親自和大家握手感謝，他則看到酷酷嫂私下準備小禮物，特別送給那兩位秘書同仁。

陳以信表示，周美青的關懷特別留給那兩位秘書，他正好看到，非常感動，也對酷酷嫂溫暖細心的真性情有了體會。

(中時新聞網)