17日晚間11點03分地震，雲林地區最大震度4級，震度4級的水林鄉民眾感受「晃得很明顯」，有人說「感覺搖了2次，第1次比較可怕，第2次還好」。雲林縣消防局表示根據各地消防分隊回報，沒有災情傳出。

(中時 )