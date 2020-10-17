雲林最大震度4級 民眾感受「晃得很明顯」 23:442020/10/17 中時 張朝欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南17日晚間發生規模4.2地震，全台南有感 (圖／氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 17日晚間11點03分地震，雲林地區最大震度4級，震度4級的水林鄉民眾感受「晃得很明顯」，有人說「感覺搖了2次，第1次比較可怕，第2次還好」。雲林縣消防局表示根據各地消防分隊回報，沒有災情傳出。 (中時 ) #雲林 #民眾 #大震 #縣消防局 #消防局表示 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南地牛翻身 東山區居民被嚇到 20:452020/10/17 社會 連2震！嘉縣番路鄉震度4級 民眾嚇「地鳴好大聲」 23:372020/10/17 生活 新北防災宣導漫活健行 侯友宜讚北海岸：「核你一起 安心遊新北」 12:582020/10/17 社會 民調近8成民眾願為台而戰 慘遭網友「一句話」完爆 08:212020/10/17 政治 佳樂水榮景不在 國際衝浪大賽打知名度 22:102020/10/17 寶島 好市多漢堡肉味道「神似麥當勞」 他致電廠商曝真實成份 20:072020/10/17 生活 疫苗政策轉彎 板橋港嘴里現打疫苗人潮 17:522020/10/17 生活 每坪67.2萬 寶璽天睿創紀錄 04:092020/10/17 財經焦點 水林鄉「顏思齊故事館」 訴說開台第1庄歷史 17:542020/10/17 寶島 台南東山區一晚連3震 民眾心慌慌 00:082020/10/18 社會 社會熱門新聞 夫妻帶小孩住飯店 不減性致激戰2天 曝退房照好想吐 - 社會 夫妻看A片添情趣 驚見女兒變主角 掌鏡男還是和尚 - 社會 70歲「勇伯」激戰拍嘿咻照 男欣賞一看傻：女的我老婆 - 社會 女洗澡突被壯男拖出浴室 硬上2次還逼全裸跪路邊 - 社會 媽菜市場買50元衣服 兒一看秒尷尬 萬人卻笑翻讚老司機 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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