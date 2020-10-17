台灣今接連發生7起地震，其中4起在台南，最大為晚間11點3分，規模5.2地震，震央就位在台南市東山區，從晚間8點7分規模4.2的地震開始，短短3小時內就震了3次。對此，台南市長黃偉哲第一時間發文關心，「大家都還好嗎？」，短短20多分鐘，吸引4千多人按讚。

根據氣象局資料，晚間11點3分，台南東山區發生規模5.2地震、深度11.2公里；2分鐘後也就是11點5分，一樣是台南東山區，再度發生規模4.7地震，深度12.3公里，總計雲嘉南地區今天已發生4次規模4以上地震，其中台南市東山區同地點就出現3次。

為了因應地震，台鐵晚間也宣布，自晚間11點3分起，斗南->台南段雙向皆會有延誤情形。

市長黃偉哲深夜則在臉書發文關心民眾，「剛剛地震，大家都還好嗎？」。不少網友紛紛留言回報，「很可怕，希望一切平安」、「希望只是能量釋放，今天已經好幾起地震了」、「新營震得好可怕，感覺震央就在腳下，連續二次快嚇死了」、「手機都沒收到地震預報通知，是沒偵測到嗎？」。

(中時新聞網)