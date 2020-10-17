美右翼媒體「布萊巴特新聞網」(Breitbart News)16日爆料，指稱民主黨籍總統候選人拜登之子杭特，在歐巴馬時期曾動用關係，安排陸商界與政治人物走訪白宮，並與當時副總統拜登會面。消息傳出後，外界無不揣測這恐讓川普「撿到槍」，拿拜登與陸的關係大作文章。

「布萊巴特新聞網」引述杭特商業夥伴的電子郵件，鉅細靡遺地披露杭特與同僚如何利用與「歐巴馬─拜登政府」的關係，為陸投資者與共黨官員組成的代表團，安排進白宮與時任副總統的拜登進行私人會面。

這批信件由庫尼(Bevan Cooney)提供，其曾是杭特與阿契爾(Devon Archer)的生意夥伴。庫尼因為2016年的債劵投資詐欺案而入獄服刑。這是首次出現昔日盟友公開揭發杭特如何在拜登的影響力下進行操作。

2019年，庫尼因為拜讀該爆料記者的大作《秘密帝國：美國政界如何藏匿貪腐並肥了親友》，進而向該名記者踢爆拜登之子的行為。庫尼堅稱，自己只是替死鬼，但杭特跟阿契爾卻逍遙法外。

信件中指出2011年11月5日，阿契爾透過第3人向庫尼發信，表示為開發「潛在的傑出新客戶」，希望能得到杭特協助為陸商高層與政府官員安排走訪白宮。

阿契爾所指的團體為「中國企業家俱樂部」(CEC)，由大陸富豪、中共鐵粉，以及至少1名來自北京「受尊敬的外交官」。儘管CEC看起來沒甚麼可疑之處，但實際上是大陸的「地下外交部」，該組織由企業家與陸外交官成立於2006。

CEC的主管階層包含多名陸高幹，如王忠禹(曾任政協第10屆全國委員會副主席，黨組副書記)、蔣錫培(曾任16大代表)等人。

1位名叫哈紹吉（Mohamed A. Khashoggi）的掮客，寫信給杭特與阿契爾的商業夥伴，表示「能參觀白宮並和國務卿凱瑞(John Kerry)舉行會議將是很棒的一見事」。

哈紹吉強調，這種「軟性外交」將為杭特的生意夥伴未來能在任何交易中都輕鬆與中國人打交道。「CEC首要任務事前往白宮，並與高層聯繫，如果能牽成此事，將不勝感激」。

這封信透過第3人寄給阿契爾，再輾轉寄給庫尼。最後CEC的30名成員於2011年11月14日走訪白宮，並享有高規格接待；不過，與拜登會面一事，卻未見於美國政府訪客記錄。

相較於美方紀錄不曾記載，CEC的創辦人之一程虹則曾在文件中宣稱促成CEC於2011年會見華府要人，列舉的第1人便是拜登。

(中時新聞網)