美國國家安全顧問羅伯特奧布萊恩認為，共軍兩棲作戰能力不足，很難打下台灣。國民黨立委洪孟楷對此表示，對台灣而言，這就像胡蘿蔔跟棍子。

洪孟楷在政論節目中表示，兩棲作戰真的討論到這個時候，已經是巷戰、已是殊死戰。而這樣的一個變化跟因素，其實時間會拖很長，還有變數會多很多。以任何一個現在的戰爭來講，都不會特別去討論到這樣的一個殊死戰，因為這個變數變多，其實某種程度上，也代表它做這樣的一個戰爭發動，其實意義不是太大。

洪孟楷認為，美國國家安全顧問說我們台灣要加強防禦。但他很怕加強防禦之後，後面會再來一張新的「武器清單」。其實加強防禦，是站在美方利益的立場來說，如果是站在中華民國的立場，加強防禦當然重要，但還要加強溝通、加強對話、加強交流，相對來說，都一樣重要。

洪孟楷接著表示，對中華民國的國民來說，其實這就是胡蘿蔔跟棍子，所以我們都應該有所拿捏，針對我們的立場來講，才是真正安全的。

(中時新聞網)