大樓社區服務與安全，物業管理公司負擔重要任務，豪宅的物業管理服務品質拚細節還要比門面。（盧金足攝）

大陸建設董事長張良吉表示，義大利頂級家具品牌B＆B Italia與大陸建設攜手合作，推出全台首創B＆B HOUSE。（盧金足攝）

大陸建設大手筆打造接待中心，展現豪宅氣勢。（盧金足攝）

台中市新市政中心的豪宅，坐擁七期燦爛的無敵夜景。（盧金足攝）

大樓社區服務與安全，物業管理公司負擔重要任務，豪宅的物業管理服務品質拚細節還要比門面，大陸建設17日首度曝光與義大利頂級家具品牌B＆B Italia攜手合作，推出全台第一座B＆B HOUSE的B＆B HOUSE，「丽格」也同步公開新落成的接待中心及專屬獨立物管服務，甜美的管家祕書專業不只全方位，更媲美空姐，成為物業管理的新亮點。

大陸建設董事長張良吉表示，物管服務透過自營的大管家管理模式，編制櫃檯管家、餐飲管家、專屬私廚、休閒管家

、機電管家、房務管家、安全管家等不同任務屬性管家，維護並貫徹「丽格」永續的社區價值與生活文化。

管家制服力邀亞洲最佳影響力設計師同時也是東裝時尚品牌的創辦人陳俊良設計，管家祕書隨身的工作包，除了紙筆、桌面清潔工具等，連開酒器都是為住戶服務的基本配備，氣質與美麗兼具的管家祕書，也成為豪宅的美麗風景之一。

張良吉指出，B＆B HOUSE重新解構「丽格」標準層格局，創造洄遊式客廳、可以當作書房與餐廳的多元空間、B＆B 專案特規衣櫥、如劇場式連續開放式廚房。

令人眼睛為之一亮的是，開門映入眼簾的是一座未頂到天花、左右留白的玄關，以圓形弱化銳角形成流暢感，兩側落地鏡延伸，也引進光影明媚的端景，通透隔屏界定著洄遊式客餐廳空間，多功能空間裡的長桌是主角，既是餐桌也是書桌，形成充滿餘裕的機能。

此外，劇場式的廚房以深色作為如舞台式的佈景，讓廚房同樣具穿透感，沒有固定的界線，中島刻意降低的檯面，讓客餐廳有了互動的連結，主臥採二進式動線，讓居所主人更具私密及尊寵感，73坪空間在視野上擁有似百坪大戶的通透空間感。

義大利頂級家具品牌B＆B Italia與大陸建設攜手合作，推出全台首創B＆B HOUSE，集結世界最傑出的建築師、設計師、藝術家作品，從平面配置、空間尺度、品質施工、到家具擺設精彩擘劃全方位空間美學，限量20戶的B＆B HOUSE呈現百分百義式經典設計，僅在台中七期大陸建設「丽格」。

張良吉表示，接待中心以義大利洞石幾何切割的牆面或如礦石基座的模型，有如深入岩山探採粗獷原石，既富有自然質地又突顯奢華。

天花板、牆面的切線形塑光影變化，隱約的天光，皆可感受到對大自然的敬畏與壯麗，有一種置身精神殿堂的神聖性，展台也以義大利綠的展示台呈現如翡翠寶石般的華麗，處處可見驚喜。

(中時 )