馬來西亞女星林明禎臉蛋姣好，纖細身材卻有不科學的上圍，被網友封為「真人版娜美」。雖然疫情肆虐，許多工作停擺中，仍不忘更新近況與粉絲互動，曬出三張絕美神照，即便沒有特意裸露，好身材依舊成為話題。

林明禎15日下午PO出獨照，寫道：「Let me take a selfie.（讓我自拍）」畫面中，她留著紅棕色短髮，化著清淡妝容，身穿粉紅色的削肩上衣，露出纖瘦的鎖骨，由於衣服的布料極為貼身，將身材曲線勾勒得無所遁形，甚至連平口內衣的痕跡都藏不住，當她躺在草皮的野餐墊上，雙峰沒向地心引力投降，由上往下拍的上帝視角超邪惡。

當她坐起身，身體微微轉側面，驚人的S曲線更是一覽無遺，加上高顏值的臉蛋，完全是造福網友的眼睛，除了短時間收到破萬讚，留言區也相當熱鬧，粉絲直呼：「哇！身材啵棒滴啦」、「我手機接下來三個月的牆紙」、「女神無誤」、「身材很好樣子很甜」。

林明禎上圍傲人，腹部又有驚人的川字肌，不科學的好身材讓人很好奇到底怎麼保養的，她透露自己一週會安排3～4天上健身房運動，跑步、重訓、屈膝彈跳深蹲等，讓身體大量排汗；每天都會吃一顆淋蜂蜜的酪梨，早上也會喝黑咖啡消水腫。

(中時新聞網)