奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！本周巨蟹座事業運最旺，天秤座愛情運最旺，雙魚座金錢運最旺。另外牡羊座事業運需要留意，射手座愛情運需要留意，獅子座金錢運需要留意。

▍牡羊座

開運顏色:紫色

幸運數字:01

整體運勢★★★

牡羊朋友有種將自己封閉起來拒絕外在溝通管道的感覺存在，奧斯提醒要多加注意這樣的狀況發生，以免讓周遭的朋友感到壓力。

▍金牛座

開運顏色:天空藍

幸運數字:50

整體運勢★★★★★

金牛朋友，有效且相當快速的解決許多問題，耐性理性兼具的良好狀況，也讓你在下周情緒平穩，不會有太大的波動。

▍雙子座

開運顏色:綠色

幸運數字:62

整體運勢★★★

雙子的朋友下周感到不安及惶恐，面對這樣的環境讓心中蠢蠢欲動因素也開始動了起來，下周將積極的尋找讓自己穩定下來的方式，所以好好把握這樣的動力囉！

▍巨蟹座

開運顏色:藍色

幸運數字:42

整體運勢★★★★★

巨蟹朋友下周強烈的自信，將暗示著成功的指日可待，而這樣的收穫多半來自過去自我努力的付出與耕耘，因此若是過往埋首努力的朋友，下周有望開始獲得回報！

▍獅子座

開運顏色:深綠色

幸運數字:28

整體運勢★★

獅子朋友將轉入較不穩定的一周，對於一些有利自己的機會都無法有效的掌握，最主要是自己下周的思考變的不像過去那樣的清晰，所以考慮得不夠周全！

▍處女座

開運顏色:紅色

幸運數字:39

整體運勢★★★

處女朋友下周太過衝動，容易犯下大錯，所以如果有想改變些什麼的想法，要多加全盤的考量，別不顧一切的向前喔！

▍天秤座

開運顏色:白色

幸運數字:17

整體運勢★★★★

天秤的行動力提高許多，過往有不想解決的事情也將在下周有解決的機會，行動力的提升讓你在下周顯得極積許多！

▍天蠍座

開運顏色:卡其色

幸運數字:86

整體運勢★★★

天蠍朋友自信消退許多且事情開始多了起來，很多事情也都必須要親手親為的去作，但卻因為對自己沒有太多的自信，以致接踵而來的雜事讓自己顯得有點喘不過氣！

▍射手座

開運顏色:橘色

幸運數字:84

整體運勢★★

射手朋友，下周也要多注意自我內心理念的停止，例如一直以來都相信自己能做到的事情，下周因為某些事情的發生導致信念的停止或結束！

▍魔羯座

開運顏色:蘋果綠

幸運數字:09

整體運勢★★★

魔羯的朋友轉入思考的一周，比較著重在思考方面，原因來自手邊的事情開始變的繁雜，讓自身的行動力因此開始下降了。

▍水瓶座

開運顏色:黃色

幸運數字:51

整體運勢★★★

水瓶朋友則顯得粗心許多，許多事情思考得不夠周詳就付諸行動，導致之後的會有問題爆發的隱憂，可別影響自己太深唷！

▍雙魚座

開運顏色:桃色

幸運數字:22

整體運勢★★★★

下周雙魚朋友在面對事情時更有自我的想法，對自己也有相當大的信心，讓自己處理事情來更佳的游刃有餘，要好好把握下周的好運勢囉！

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時新聞網)