如果女友把內褲都脫了，你還會繼續打電動嗎？泰國前不久在臉書瘋狂轉載一張照片，一名男子裸著上半身，死盯著電視打電動，即使身旁女友躺在床上，甚至脫下黑色內褲勾引，男子還是無動於衷，連看一眼都沒有，網友看到照片後直呼：「你不要，我要！」

照片中可見，該名男子裸著上半身、露出「半甲」刺青，坐在床上緊握著遙控器，全神貫注盯著電視打電動，完全無視身後女友的存在；女友躺上床見男友「沒採取任何行動」，索性把將黑色內褲脫下，露出一雙纖細白嫩美腿，極力勾引男友撲倒激戰，可是男友還是不動心，繼續打他的電動，因而留下女友在背後望著他打電動的背影。

網友見男子不撲倒激戰脫掉內褲女友，瘋喊：「你不要我要」。（圖／翻攝自臉書）

這張照片後來被轉po 到臉書社團「爆笑公社」，吸吸近萬名網友紛紛直喊「你不要，我要！」、「如果你男友對妳沒性趣，還有很多人對妳有性趣」、「別人的女朋友，總是不會讓我失望」、「男友打遊戲，我找妳玩更刺激的遊戲」。

不過，也有力挺男友「旁邊隨時可以壞壞啊」、「女友已經探索很多次了，可是這個遊戲就不同了，我才完成 23％ 而已」。

(中時新聞網)