遭罷免的前高雄市市長韓國瑜，擁有一票死忠支持者「韓粉」，他的下一步成各界關注焦點，更被點名與立委蔣萬安同是下屆台北市長大熱門。國民黨台北市議員陳炳甫直言，韓國瑜「不可能」參選台北市長！一來韓兩次失敗受傷頗重；二來與蔣關係良好，「不會那麼不厚道」。

陳炳甫接受香港媒體《中評社》專訪，直言韓國瑜動向難以猜測，尤其應沒人在連續兩次失敗後，貿然對兩年半之後的事做決定；目前大家認為他「有動作」，其實就是與朋友吃飯見面，這都是很正常的事，因此被解讀為劍指黨主席或市長，卻過於牽強。

談到韓國瑜的下一步將何時決定？陳炳甫表示——韓不到最後一刻不會做出決定。此外，陳也指出，檯面上幾個被點名的人物內心一定有所思考或盤算，包括國民黨智庫副董事長連勝文亦然，但以韓來說就不會那麼輕易下定決心。若韓真的參選並當選國民黨黨主席，陳認為其領導方向「無跡可循」，且其核心價值不易被左右。

至於韓國瑜究竟參不參選台北市長？陳炳甫斷定「不可能」！原因有二：一是韓已遭遇連續兩次失敗，受傷頗重；二是韓與蔣萬安關係良好，「不會那麼不厚道」，應該會在關鍵時刻出來幫蔣站台。

(中時新聞網)