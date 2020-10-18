儘管空屋率六都之冠，但近期桃園房市超夯，房價也持續看漲，為何全台閒置房屋這麼多，房價始終跌不下來呢？身為建商董座的房產達人胡偉良點破一大原因是，「真正能從股市中賺錢的人卻是很少」，只有房地產幾十年來一路上漲、穩賺不賠。

「在國內多樣的理財管道中，唯有房地產是只漲不跌。」胡偉良在商業周刊專欄撰文表示，雖然不少人炒股，但真正能從股市中賺錢的人很少，反觀房產幾十年來一路上漲，這樣資產不僅保值增值，投資性購房需求也拉高房價。

原先不少民眾期待，新冠疫情可望為房市迎來一波降價潮，未料到房價不跌反漲。他提到，疫情衝擊國內經濟，央行貨幣政策趨於寬鬆，熱錢沒地方去，紛紛投入房市，加上房貸利率下滑，帶動自住或投資者進場。

此外，胡偉良表示，地方政府把房地產視為主要稅收來源，當然不樂見房價下跌；但他也提醒，在市場資金充沛的情形下，房市供過於求，下跌的空間依然存在，除非自住，否則此時投資房產仍要留意風險。

(中時新聞網)