美國海軍太平洋艦隊近日發布消息，證實飛彈驅逐艦貝瑞號（USS Barry，DDG 52）14日航行經過台灣海峽，消息曝光後，立刻引起各界關注。對此，前陸委會副主委、兩岸圓桌論壇協會理事長張顯耀也曝光，此次美軍舉動的背後原因。

據《中評社》報導，張顯耀分析，這不是軍事議題，而是政治議題，美軍的舉動都是美國的政治動作，至於當初為何要有「台海中線」，是因為要兩岸要隔海分治，那是誰造成隔海分治？當然是美國。

張顯耀指出，所以現在川普只求勝選連任，這些都只是他戰略上的一環，且美國只要宣布，若中國大陸飛機和船艦通過這條線，美國就會來處理了，這樣才是真的畫「中線」，否則，只不過就是為了美國大選，跑來湊熱鬧而已。

另外，美國總統大選剩不到3周就要登場了，美國現任總統、共和黨候選人川普在各項民調上皆敗給民主黨候選人拜登，且一向被外界是為川普鐵桿支持者的福斯新聞台近期風向開始轉變，二度表態認為川普不能連任。對此，律師葉慶元先前也在臉書分析，「我覺得川普勝選的機會不高，但是得票數不會只有190票。」

(中時新聞網)